Hrant Dink Davası'nda 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 106'ıncı celseye, sanıklar dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile gazeteci Ercan Gün ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldılar. Diğer sanıklar ve avukatları ile şikayetçi Dink ailesi avukatları ise duruşmaya katılmadılar.

TUTUKLULUK DURUMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Önceki celse davanın 12-13-14 Mayıs tarihlerinde görülmesi ve tanık dinlenmesi yönünde karar alan mahkeme, bugünkü celsede koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle tanıkların gelecek dinlenmesi ve sanıkların tutukluluk durumları konusunda talep alacağını belirtti. Bunun üzerine tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.