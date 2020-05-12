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  4. Hrant Dink Davası'nda 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hrant Dink Davası'nda 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 7-8-9 Temmuz tarihlerinde görülmek üzere ertelendi.

Hrant Dink Davası'nda 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 106'ıncı celseye, sanıklar dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile gazeteci Ercan Gün ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldılar. Diğer sanıklar ve avukatları ile şikayetçi Dink ailesi avukatları ise duruşmaya katılmadılar.

TUTUKLULUK DURUMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Önceki celse davanın 12-13-14 Mayıs tarihlerinde görülmesi ve tanık dinlenmesi yönünde karar alan mahkeme, bugünkü celsede koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle tanıkların gelecek dinlenmesi ve sanıkların tutukluluk durumları konusunda talep alacağını belirtti. Bunun üzerine tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

4 SANIĞIN TUTUKLULUKLARI DEVAM

Mahkeme heyeti ise oy çokluğuyla, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün hakkında sanıkların görev ve sorumluluk alanları, toplanan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları, kuvvetli suç şüphesi, tanık beyanlarının tamamlanmamış olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

BİR ÜYE HAKİM KARAR ŞERH DÜŞTÜ

Üye hakim Ali Özcan, sanıklardan Ercan Gün için tutuklulukta geçirdiği sürenin dikkate alınarak; sanık Muharrem Demirkale'nin ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 temmuz 2016'dan bu yana tutuklu olması ve bu dosya yönünden tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir hal bulunmadığı kanaatiyle tahliye edilmeleri gerektiğini ifade ederek muhalefet şerhi düştü.

DURUŞMA TEMMUZ AYINDA ÜÇ GÜN YAPILACAK

Aralarında Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca, Zekeriya Öz'ün bulunduğu 13 yakalamalı sanık hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verildi. Heyet, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki LOG kayıtlarının hukuka aykırı olarak silinmesi olayıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini, soruşturma neticesinde verilecek karardan bir örneğin gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Bir önceki celse dinlenmesine karar verilen aralarında dönemin İstanbul Jandarma komutanı Ünal Karaosmaoğlu bulunduğu 13 tanığın gelecek celse dinlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 7-8-9 Temmuz 2020 tarihlerine erteledi.

(DHA)

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