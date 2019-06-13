Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada aralarında Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel’in bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 gün boyunca devam eden duruşmada, aralarında dönemin İstanbul Valisi ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in de olduğu tanıklar dinlendi.

Duruşmada talebi sorulan Cumhuriyet Savcısı, aralarında Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu 9 sanığın dosyasının zaman aşımının dolması ihtimali olduğu ve dava kapsamında toplanacak delil kalmaması nedeniyle ayrılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verirken duruşmayı 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerine erteledi.

