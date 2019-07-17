Hrant Dink Davasında 9 Sanık Hakkında Karar

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ve Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu ve Zeynel Abidin Yavuz'un Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılımı sağlandı. Tutuksuz sanık Erhan Tuncel ile Dink ailesinin avukatları ve bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Ogün Samast “etkin pişmanlık”tan yararlanmak istedi Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Ogün Samast, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade ederek, "Bu olayla ilgili kim varsa anlatmış durumdayım. Olay tarihinde yaşımın küçük olması, cahilliğimin kullanılması gibi gerekçelerle ve tüm sanıklar hakkında bildiklerimi anlatmış olmam nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. 13 yıldır kendimi geliştirmem ve suç işlememe kararlılığımın değerlendirilmesini, örgüt üyeliğinden beraatimi talep ediyorum" dedi.

AA’nın haberine göre sanık Erhan Tuncel, suikastın işleneceğini kendisinin belirttiğini, daha önceden bildirdiği isimlerin cinayet işlediğini, olaylarla bir ilişkisinin bulunmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Erhan Tuncel: “Vatan sağ olsun” Son sözleri sorulan sanıklardan Erhan Tuncel, "Vatan sağ olsun.", Yasin Hayal, "Söyleyeceğim bir şey yok" dedi, Ogün Samast "Biz mahalle arkadaşıyız. Örgütlü bir suç işlemediğimiz aşikardır" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Erhan Tuncel'i, Trabzon'daki McDonald's bombalamasında 6 mağdura karşı "tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 78 yıl, "mala zarar vermek" suçundan 1 yıl, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay, Dink'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım" suçundan 18 yıl olmak üzere toplamda 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet bu kararla birlikte sanık Tuncel'in tutuklanmasına hükmetti.