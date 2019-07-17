Hrant Dink Davasında 9 Sanık Hakkında Karar

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ve Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu ve Zeynel Abidin Yavuz'un Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılımı sağlandı. Tutuksuz sanık Erhan Tuncel ile Dink ailesinin avukatları ve bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Ogün Samast “etkin pişmanlık”tan yararlanmak istedi
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Ogün Samast, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ifade ederek, "Bu olayla ilgili kim varsa anlatmış durumdayım. Olay tarihinde yaşımın küçük olması, cahilliğimin kullanılması gibi gerekçelerle ve tüm sanıklar hakkında bildiklerimi anlatmış olmam nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. 13 yıldır kendimi geliştirmem ve suç işlememe kararlılığımın değerlendirilmesini, örgüt üyeliğinden beraatimi talep ediyorum" dedi.
AA’nın haberine göre sanık Erhan Tuncel, suikastın işleneceğini kendisinin belirttiğini, daha önceden bildirdiği isimlerin cinayet işlediğini, olaylarla bir ilişkisinin bulunmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Erhan Tuncel: “Vatan sağ olsun”
Son sözleri sorulan sanıklardan Erhan Tuncel, "Vatan sağ olsun.", Yasin Hayal, "Söyleyeceğim bir şey yok" dedi, Ogün Samast "Biz mahalle arkadaşıyız. Örgütlü bir suç işlemediğimiz aşikardır" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Erhan Tuncel'i, Trabzon'daki McDonald's bombalamasında 6 mağdura karşı "tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 78 yıl, "mala zarar vermek" suçundan 1 yıl, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay, Dink'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım" suçundan 18 yıl olmak üzere toplamda 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet bu kararla birlikte sanık Tuncel'in tutuklanmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti, sanık Yasin Hayal'in "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçundan 7 yıl 6 ay, Ogün Samast'ın "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.
Sanık Zeynel Abidin Yavuz'u, Dink'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplamda 14 yıl 22 gün hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.
Sanıklar Tuncay Uzundal'ın, Dink'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 16 yıl 10 ay 15 gün, Ahmet İskender ile Ersin Yolcu'nun "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Salih Hacısalihoğlu ve Osman Hayal'in ise beraatine hükmetti.
Mahkemenin hakkında tutuklama kararı verdiği Erhan Tuncel duruşma salonunda polis ekiplerince gözaltına alındı. Firari sanık Tuncay Uzundal hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Fethullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı Dink cinayeti davasında, bu 9 sanığın dosyası bazı suçlar yönünden zaman aşımına uğrama ihtimali nedeniyle ayrılmıştı. Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılaması sürüyor.
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