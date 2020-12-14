Hrant Dink davasında Ali Fuat Yılmazer’e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında yakalama kararı bulunduğunu kaydederek, dosyalarının ayrılmasını talep etti. Sanıklardan 11’inin üzerlerine atılı suçlardan beraatını talep eden savcılık, 36 sanığın çeşitli oranlarda hapse mahkum edilmesini talep etti.

Yılmazer’in savunmalarına itibar edilemeyeceği kaydedildi

Savcılıkça celse arasında hazırlanan 68 sayfalık mütalaada, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in yargılama esnasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği ve sanığın savunmalarına itibar edilmeyerek, üzerine atılı suçlardan kurtulmaya yönelik savunmalar yaptığının değerlendirildiği kaydedildi. Sanık Yılmazer’in yöneticilerinden olduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirten savcılık, Hrant Dink’in öldürüleceğini önceden bilmesine karşın hayatını korumak için görevini yerine getirmediğini vurguladı. Savcılık mütalaasında, sanık Yılmazer’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesi ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.