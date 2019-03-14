Hrant Dink davasında iki sanığa tahliye

Sanıklar başka davadan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e yönelik suikastte Gülen yapılanmasının rolü olup olmadığına ilişkin süren davada, mahkeme tutuklu sanıklar FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrolle tahliye edilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Perşembe günü görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine "tutukluluk halinin uzatılmasında zorunlu hal kalmaması, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi" gerekçe gösterdi.

Sanıklar 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili başka davalardan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak.

Diğer iki tutuklu sanık eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Muammer Güler dinlenecek

Mahkeme ayrıca eski İstanbul Valisi Muammer Güler, Vali Yardımcısı Ergün Güngör ile eski MİT görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.