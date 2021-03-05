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Hrant Dink davasında karar çıkmadı

05.03.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Hrant Dink davasında karar çıkmadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme üye hakimin kalp ameliyatı geçirmesi nedeniyle bu celse kararını açıklamayacağını belirterek duruşmayı erteledi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir kısım sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme bir önceki celse karar vereceğini belirttiğini, ancak üye hakim Ferhat Şahin’in kalp ameliyatı geçirmesi ve sağlık raporu durumu nedeniyle bu celse kararın açıklanmayacağını açıkladı. Duruşma bu nedenle sanıkların son sözlerinin alınması ve kararın açıklanması için 26 Mart 2021 gününe erteledi.
Duruşma öncesi Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. İnisiyatif adına konuşan Bülent Aydın, “Hrant Dink cinayeti davasının 2016’da başlayan, kamu görevlilerinin yargılandığı aşamasının 130’uncu ve bir önceki duruşmada heyet başkanının belirttiği üzere karar duruşması öncesindeyiz. Şu saatlerde, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 76 sanıklı davanın karar duruşması başlıyor. Bu davanın ilk kararı değil bu. Hrant Dink cinayeti davası 2007’den bu yana yani 14 yıldır sürüyor. Hrant için, adalet için demeye devam edeceğiz. Bu cinayetten hemen sonra yüz binlerce kişiyle Hrant Dink’in arkasından yürürken söylediğimiz gibi bu cinayetin üstündeki karanlık perde kalkana, tüm ortakları gerçekten yargılanana ve hak ettikleri cezayı bulana kadar ‘Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz’ demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hrant Dink davasında karar çıkmadı

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