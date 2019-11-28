Hrant Dink davasında Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kürşat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın gelecek celse dinlenmesine karar verildi. Duruşma, 18-19-20 Şubat 2020 tarihlerinde üç gün yapılacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 102'nci celseye, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve Ramazan Akyürek cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. 5 tutuksuz sanığın da bulunduğu duruşmada, eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Fikri Yalman ve eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Yardımcısı İsmail Hakkı Günay Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

Hrant Dink cinayeti işlendiği dönemde Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olan Fikri Yalman, cinayetin zanlısı Ogün Samast'ın yakalanması ile ilgili görgüsünün sorulması üzerine, zanlı Ogün Samast'ı Samsun'da otobüsten aldıklarını anlattı. Mahkeme başkanının "Ogün Samast neden jandarmaya değil de emniyete götürüldü" sorusuna Yalman, "Sanıyorum başsavcımızın talimatı o yöndeydi. Ogün Samast'ın montunu jandarma görevlilerine teslim ettim. Emniyette terörle mücadele katına çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı da geldi. Üzerinde Türk bayrağı olduğu savcıya iletildi. Cumhuriyet savcımız da 'Ölçülerini alın, tutanağa geçirin bayrağı' dedi" şeklinde yanıt verdi.

"BİZDE DE BULUNSUN DİYE KAMERAYA ALIN DEDİM "

Mahkeme başkanının, Tanık Yalman'a Ogün Samast'ın fotoğraf ve görüntülerin basına sızması ile ilgili görgüsünü sorması üzerine Yalman,"41 saniyelik görüntü istihbarata aittir. Görüntüyü aldırmaktaki amacımız, Ogün Samast'ın bulunduğu alanda jandarmanın kamera ile görüntü aldığını duymuştuk. Bizde de bulunsun diye kameraya alın dedim. Bu görüntülerin arşivde kalmasını istedik. İlerde herhangi bir şekilde soruya muhatap olursak diye arşivde kalma amaçlı çekilsin istedik. Mevzuatta yeri var. Biz bu konuyla alakalı talimat almadık" şeklinde yanıtladı. Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Yardımcısı İsmail Hakkı Günay da "Bayrağı vermişler ama kimin talimatıyla verildiğini bilmiyorum. Fotoğraflar çekildiğinde içeride odada oturuyordu Ogün Samast. Fotoğrafları kimin talimatı ile çekilmiş bilmiyorum" dedi. Talepleri alınan tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken; diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.