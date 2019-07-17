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Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi. Tuncel duruşma sonrası gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hrant Dink Ogün Samast Yasin Hayal Erhan Tuncel

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
simdi bu adam 99 buçuk yıl sonra elini kolumu sallaya sallaya gezecek mi?
100 yıl olsaydı gezemezdi
okan samast 2 buçuk yıl çok değilmi? bu adam nasıl yatacak bu kadar?
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