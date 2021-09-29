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  4. Hrant Dink davasında Öz ve Dumanlı'nın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

Hrant Dink davasında Öz ve Dumanlı'nın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

29.09.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklara ilişkin davada, firari sanıklar Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılma şartları oluştuğu gerekçesiyle mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Hrant Dink davasında Öz ve Dumanlı'nın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Mahkeme Başkanı, firari sanıklar Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılma şartları oluştuğunu ve bu nedenle celse arasında mal varlıklarına el konulduğunu kaydetti.

Duruşmaya katılmayarak mazeret dilekçesi sunan avukatların, mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Aynı dava kapsamında, firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartun, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın kaçak sayılmalarına ve kaçak sayılan sanıkların menkul ve gayri menkullerine el konulmasına karar verilmişti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink'e yazdığı şiir...Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hrant Dink'e yazdığı şiir...

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zekeriya Öz fetö
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