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Hrant Dink davasında tahliyelere yapılan itiraz kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliyesine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz bir üst mahkemece kabul edildi - Kararla birlikte her iki sanığın da tutukluluğuna devam kararı verilmiş oldu

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin dünkü duruşmada tahliye edilmesine ilişkin karara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz kabul edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin dünkü görülen duruşmada tahliyelerine ilişin karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, başsavcılığın talebini haklı bularak, itirazı kabul etti. Heyet, kararla sanıklar gazeteci Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Ercan Gün ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Şubat Mit Kumpası soruşturmasından da tutuklu şüpheli olarak yer alıyor. Cinayet döneminde yüzbaşı olan eski yarbay Muharrem Demirkale ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki olaylara ilişkin görülen davada tutuklu olarak yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hrant Dink Cinayeti Davası

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