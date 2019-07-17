Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan Yasin Hayal’i 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

Hrant Dink davas\u0131nda zaman a\u015f\u0131m\u0131 ihtimaline ili\u015fkin dosyas\u0131 ayr\u0131lan 9 san\u0131k hakk\u0131ndaki davada karar a\u00e7\u0131kland\u0131. Mahkeme silahl\u0131 \u00f6rg\u00fct kurma ve y\u00f6netme su\u00e7undan Yasin Hayal\u2019i 7 y\u0131l 6 ay hapse \u00e7arpt\u0131rd\u0131.PARTNER Duyan \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6n\u00fcyor! Son trend i\u00e7 organ masaj\u0131Seyir halindeki pick-up alev ald\u0131Sulama kanal\u0131na giren \u00e7ocuk \u00f6ld\u00fc
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