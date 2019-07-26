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Hrant Dink davasının kaçak sanığı İzmir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 2007 yılında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada Dink’in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezası alan Tuncay Uzundal hakkında firari olduğu için yakalama kararı çıkarıldı.

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 2007 yılında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada Dink’in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezası alan Tuncay Uzundal hakkında firari olduğu için yakalama kararı çıkarıldı. Bugün İzmir’de gözaltına alınan Tuncay Uzundal, SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde heyet karşısına çıktı. Aldığı ceza yüzüne karşı okunan Tuncay Uzundal, Hrant Dink’in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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