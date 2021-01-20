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  4. Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu

20.01.2021 07:44 | Son Güncelleme:
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Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu

2007'de uğradığı suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink'in en büyük hayali ölümünden 14 yıl sonra gerçek oluyor. Alınan kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Oy birliğiyle geçti" diyerek duyurdu.

19 Ocak 2007’de gazetenin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 14. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Dink için tören düzenlenmedi.

EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Öte yandan Dink'in en büyük hayali ölümünden 14 yıl sonra gerçek oluyor. Dink'in çocukken inşaatında çalıştığı, yetiştiği, ve eşiyle tanıştığı Tuzla'daki Ermeni Yetimhanesi (Kamp Armen) yeniden hayata dönüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Dink’in ölüm yıldönümünde yaptığı imar değişikliğiyle, Ermeni Yetimhanesi için sosyal ve kültürel tesislere izin verdi.

EKREM İMAMOĞLU DUYURDU!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yetimhaneyle ilgili imar değişikliği kararını sosyal medyadan “Hrant Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisi’nden oybirliğiyle geçti. Böylece kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi’nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum” diye duyurdu.

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AİLESİ MEZARI BAŞINDA ANDI

Hrant Dink’in ölümünün ardından her yıl binlerce kişi anma gösterileri yaptı. Şişli’deki Agos binasının önünde toplandıktan sonra Hrant Dink’in mezarına gidildi. Ancak bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, anma programını da değiştirdi. Bu yılki anma töreni, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşti. Agos Gazetesi Binasının önündeki anmaya ise yalnızca Dink'in ailesi ve yakınları katıldı.

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"BURASI ACILARDA KARDEŞ OLMAYI ÖĞRENDİĞİMİZ YER"

Rakel Dink yaptığı konuşmada, “Sevgili dostlar, 14 yıldır buradayız. Bugün pandemi şartlarıyla, acıları ve bilinmezlikleriyle buradayız. Biliyorum ki, yürekleri burada çarpanlar çok çoktur. Burası unutturulmak istenen konuların hatırlandığı, hatırlatıldığı bir yer oldu. Burası acılarda kardeş olmayı öğrendiğimiz yer, acıları paylaşma, yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk arayanların, isteyenlerin bir araya geldiği yer oldu. ifadelerine yer verdi

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