Hrant Dink memleketi Malatya’da anıldı

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 13’üncü yıl dönümünde memleketi Malatya’da anıldı.

Hrant Dink’in Malatya merkez Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan ve yıkılmış olan doğduğu evin önünde anma programı düzenlendi.

Anma programında konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) Malatya Şube Başkanı Gönül Öztürkoğlu, “Hrant Dink 1954 yılında Malatya’da ve bu topraklarda doğdu. Sırtından vurulmuş, kanatları kırılmış yerde yatıyordu. Hrant Dink’i özlemle, minnetle, sevgiyle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gönül Öztürkoğlu, “Gazeteci, insan hakları savunucusu, erneğimizin üyesi ve sevgili dostumuz Hrant Dink 19 Ocak 2007 tarihinde katledildi. Hrant Dink, söylemlerinden, kimliğinden, savaşa karşı barışı savunduğu için, tüm kimliklerin kardeşçe yaşamını savunduğu için, emeğin değer olduğu, hakkın savunucusu olduğu için öldürüldü. Barış ve kardeşlik savunucularının yaşamları her alanı daima tehlikede olmuş ve katledilmiştir” dedi.



