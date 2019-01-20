İstanbul Şişli'de 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Öldürülen gazeteci Hrant Dink mezarı başında anıldı
Dink'in Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, eşi Rakel, kızları Sera ve Delal, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ile dostları, sevenleri ve Agos gazetesi çalışanları katıldı.
Dink'in kabrinin üzerine çiçeklerin bırakıldığı törende, dua okundu.
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