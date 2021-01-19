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Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

19.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

Gazeteci Hrant Dink, öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı. Bu yılki anma töreni, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşti. Agos Gazetesi Binasının önündeki anmaya ise yalnızca Dink'in ailesi ve yakınları katıldı.

Şişli'deki Agos Gazetesi Binasının önünde, 19 Ocak 2007 yılında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink, öldürülüşünün 14. yılında anıldı. Her yıl büyük bir kalabalığın katıldığı anma etkinliği bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi yapıldı. Dink'in öldürüldüğü yere, geçmiş yıllarda olduğu gibi kırmızı karanfiller, narlar ve Agos gazeteleri konularak mumlar yakıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı alana bu yıl pandemi nedeniyle yalnızca görevliler, basın mensupları ve Hrant Dink'in yakınları alındı. Öte yandan binaya, 'Hrant'sız 14 Yıl' ve 'Buradasın Ahparig(kardeşim) yazılı pankartlar ile, Dink'in siluetinin olduğu bir pankart asıldı. Hrant Dink'in arkadaşları ve anma törenine katılabilen sınırlı kalabalık, 'Faşizme inat, kardeşimsin Hrant', 'Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeni'yiz' sloganları atarak, bina önüne karanfil bıraktı. Ayrıca Dink'in eşi Rakel Dink, gazete binası önüne gelerek, açıklama yaptı.

"BURASI ACILARDA KARDEŞ OLMAYI ÖĞRENDİĞİMİZ YER"

Rakel Dink yaptığı konuşmada, “Sevgili dostlar, 14 yıldır buradayız. Bugün pandemi şartlarıyla, acıları ve bilinmezlikleriyle buradayız. Biliyorum ki, yürekleri burada çarpanlar çok çoktur. Burası unutturulmak istenen konuların hatırlandığı, hatırlatıldığı bir yer oldu. Burası acılarda kardeş olmayı öğrendiğimiz yer, acıları paylaşma, yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk arayanların, isteyenlerin bir araya geldiği yer oldu. ifadelerine yer verdi.

(DHA)

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