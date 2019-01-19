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Hrant Dink, ölümünün 12'nci yılında Ankara'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 18:46 | Son Güncelleme

 AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 12'nci yılında Ankara'da anıldı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 12'nci yılında Ankara'da anıldı.
Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Derneği önünde düzenlenen anma törenine sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partilerin üyeleri katıldı. Yaklaşık 30 kişilik grup, 'Akhparik Hrant yaşıyor, katilleri biliyoruz, hepiniz oradaydınız' yazılı pankartı açarak, 'Hrant için adalet', 'Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz' dövizleri taşıdı.
Grup adına konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, "Her yıl sevgili dostumuz, arkadaşımız, yoldaşımız Hrant?ı anarken adalet arayışından bahsediyoruz. Israrla ve inatla bu arayışı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Sevgili arkadaşımız, barış savunucusu Hrant?ı sevgiyle, minnetle, şükranla anıyorum. Umuyorum ki 2019 katillerin hak ettiği cezayı alacağı bir yıl olacak ve umuyorum ki barış mücadelesinde katedeceğimiz bir yıl olacak" dedi.

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