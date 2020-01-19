Hrant Dink Ölümünün 13’üncü Yılında Anıldı

Ekinci, ‘‘Hrant Dink, bu ülkenin en çok ihtiyacı olan kardeşliğin sembolüydü. Bizden alınışının en büyük nedeni de buydu. Çünkü, bu ülkenin karanlık kalplilerinin ağızlarından düşürmedikleri birlikten çok, bölünmüşlüğe ihtiyaçları var. Türkiye halklarının, ezilenlerinin bir araya gelmesi, en büyük korkularıdır.

Yaklaşık iki bin kişi katıldığı anma töreninde konuşmayı 25 Şubat 1994’te Ankara’da öldürülen Liceli avukat Yusuf Ekinci’nin yine avukat olan oğlu Toplumsal Bellek Platformu üyesi Serhat Ekinci yaptı.

Serhat Ekinci: ‘‘Hrant Dink, bu ülkenin en çok ihtiyacı olan kardeşliğin sembolüydü’’

Gazetenin o dönem bulunduğu Halaskargazi Caddesi’ndeki Sebat Apartmanı’na üzerinde ‘utanmak için geç değil’ yazılı bir Hrant Dink posteriyle birlikte ‘adalet istiyoruz’ ve ‘vazgeçmiyoruz ahparig’ (kardeşim) pankartları açıldı.

Oysa Dink bize birbirimizi tekrar sevmeyi ve Anadolu'yu baştan öğretiyordu. Musa Anter, Uğur Mumcu, İlhan Erdost ve Tahir Elçi ve nicesi böldükleri için değil, tam tersine bu ülkenin ezilenlerini bir araya getirdikleri için öldürüldüler. Affedilmez suçları buradadır. Tam da bu nedenle hiçbirisinin katilleri ve onları azmettirenler gerçek bir yargılamaya tabii olmadılar. Bu yargılamaların son halkası olan babam Avukat Yusuf Ekinci'nin de aralarında bulunduğu bir dizi Kürt aydınının 90'lı yıllarda öldürülmesine ilişkin dava geçtiğimiz ay sonuçlandı. davada yargılanan tüm sanıklar beraat etti’’ dedi.

Odabaşı: ‘‘Belki 13 yıl daha bekleyeceğiz ama toplumsal vicdanın rahatlayacağı bir adalet çıkacak’’

Alanda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da 13 yıldır Hrant Dink davasının aydınlatılması için her 19 Ocak’ta Agos gazetesinin önüne gelenlerin tek amacının adaletin tecellisi olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Odabaşı, ‘‘Bir belediye başkanı değil; bir avukat, bir hukukçu olarak söylüyorum. Kanunda yazılanın yerine getirilmesi adaletin yerine geldiği anlamına gelmiyor. Kamuoyunun, vicdanların gerçekten bu kararlara inanması gerekiyor. O zaman adalet yerini gelir. Serhat Ekinci’nin dediği gibi babasını ve diğer faili meçhulleri öldürenlerle ilgili beraat çıktı, biz o davada beraat edenlerin gerçekten o suçu işlemediklerine ve gerçekten masum olduklarına inanıyor muyuz? Adalet bu. Vicdanlar rahatlamadığı taktirde mahkemeler hangi kararı verirse versin adalet arayışı devam edecek. Bugün 13’üncü yıl. Belki bir 13 yıl daha bekleyeceğiz. Ama ben toplumsal vicdanın rahatlayacağı bir kararın çıkacağına eminim’’ dedi.