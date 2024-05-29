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  4. Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast'ın son hali! Adliyeye böyle geldi

Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast'ın son hali! Adliyeye böyle geldi

29.05.2024 10:57
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Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından açılan davada yargılanıyor. Samast, İstanbul’daki duruşmaya Trabzon'dan katıldı.

Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast'ın son hali! Adliyeye böyle geldi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

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10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

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Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Hrant Dink ogün samast
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