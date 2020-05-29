Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdide ilişkin soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hrant Dink Vakfı'nın Twitter hesabından "27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." şeklindeki paylaşımının tespiti üzerine tutanak tutularak resen soruşturma başlatıldı.

ELEKTRONİK POSTA İNCELENECEK

Başsavcılık soruşturma kapsamında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne konuyla ilgili talimat yazısı gönderdi.

Yazıda, söz konusu tehdit olayına ilişkin gereken tüm araştırmanın titizlikle yürütülerek şüpheli veya şüphelilerin tespitine çalışılması ve suç ihbarında bahsi geçen elektronik postanın ekran görüntüleri ile birlikte temin edilerek, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de ilgili elektronik postanın incelenmesi talimatı verildi.

27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na email ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükseltilen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz. pic.twitter.com/AhOIDnahAb — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) May 29, 2020

Savcılığın yazısında, ayrıca şüphelilerin kimlik tespitine çalışılması ile söz konusu elektronik postanın ekran görüntülerinin tahkikat evrakına eklenilmesi istendi.

Tehdide maruz kaldığı iddia olunan vakfın yöneticileri veya mütevelli heyetinin müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulması istenen yazıda, olaya ilişkin gereken araştırmanın kapsamlı bir şekilde yapılabilmesi için güvenlik büro ve terör büro ile irtibatlı bir şekilde olayın araştırılarak muhtemel şüpheli şahısların arşiv kaynakları üzerinden araştırılması talimatı iletildi.

Yazıda, şüphelilerin tespiti halinde ivedi bir şekilde başsavcılıktan talimat alınması da vurgulandı. (AA)



