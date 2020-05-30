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  4. Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 23:06 | Son Güncelleme

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınan H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, Azerbaycan uyruklu kız arkadaşının Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaptıklarıyla ilgili anlattıklarından etkilendiğini iddia ederek, bu nedenle vakfa tehdit içerikli mesaj attığını söylediği öğrenildi.

Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hrant Dink Vakfının Twitter hesabından yapılan "27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." şeklindeki paylaşım üzerine tutanak tutularak resmen başlatılan soruşturma kapsamında Konya'da yakalanan H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki ifadesine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, merkez Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin, lise öğrenimini tamamlamadan okuldan ayrıldığı, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

H.A'nın kaldığı evde arama yapan polis ekibi, şüphelinin cep telefonuna el koyarak, incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

BİR ERMENİ KİLİSESİ'Nİ DAHA ARAMIŞ

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, "İnternetten tanıştığım Azerbaycan uyruklu kız arkadaşımın Karabağ'da Ermenilerle alakalı anlattıklarından etkilenerek böyle bir şey yaptım. Bu kapsamda bir de Ermeni Kilisesi'ni aradım, ancak telefonuma bakan olmadı." dediği öğrenildi.

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