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Hrant Dink Vakfı’na tehdit davası

24.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu’nun mahkemeye gönderdiği raporda, sanık Hüseyin Ateş’in cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.
Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Hüseyin Ateş ve tarafların avukatları hazır bulundu. Hakim, tarafların uzlaşmadığına ilişkin uzlaştırma raporunun dava dosyasına girdiğini kaydetti.
Duruşmada sanık Hüseyin Ateş hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilirken, sanık Ersin Başkan hakkında ise rapor alınmadığı ifade edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin Ateş, “4 ay tutuklu kaldım. Cezamı çektim” dedi.
Mahkeme, sanık Ersin Başkan’ın cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için kolluk birimine yazı yazılmasına hükmetti. Sanık Başkan’ın bulunamaması halinde yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, Hrant Dink Vakfı yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin’in arasında bulunduğu 9 müşteki yer alıyor. İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya’da yakalanarak İstanbul’a getirilen ve tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs’ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs’ta Hrant Dink Foundation’ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiği kaydedilirken, "zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi. İkinci tehdit olayını gerçekleştiren şüpheli Ersin Başkan’ın Hrant Dink Vakfı’nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde tehdit mesajı yolladığının anlatıldığı iddianamede, "imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

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