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Hrant Dink Vakfı’na tehdit davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı.Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş’in yargılanmasına başlandı.

Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı.
Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş’in yargılanmasına başlandı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS yolu ile bağlanırken, şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin’in avukatları katıldı. Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespitinde bekar ve ortaokul mezunu olduğunu, fayansçılık yaptığını belirten sanık Hüseyin Ateş, aylık gelirinin 3 ile 5 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Sanık Ersin Başkan ise kimlik tespitinde bekar, ortaokul mezunu olduğunu, araba tamirciliği yaptığını, gelirinin 3 bin lira olduğunu, bunun yanı sıra FETÖ terör örgütünü araştırdığını kaydetti.
Hakim, sanıkların cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin 5 Ekim’de Adli Tıp Kurumundan rapor hazırlanması için randevu alındığını belirtti. Duruşmada hakim, sanıklara avukat isteyip istemediklerini sordu. Sanıkların avukat istemesi üzerine avukat atanması için CMK’ya yazı yazıldı ve duruşmaya bir süre ara verildi. Ara verilen sürede görevlendirme yapılamaması nedeniyle duruşmaya devam edildi. Duruşmada söz alan müşteki avukatları, davaya katılma taleplerini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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