Hrant Dink Vakfı’na tehdit davasında sanıklara tahliye

Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan iki sanık tahliye edildi.

Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS yolu ile bağlanırken, şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin’in avukatları katıldı.

Savunmasında, e-postayı Hrant Dink Vakfı’nın basın açıklamasının ardından tepki olarak gönderdiğini söyleyen sanık Ersin Başkan, beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin Ateş ise Facebook’ta Karabağ ile ilgili izlediği bir videodan etkilendiğini, birçok psikolojik ilaç kullandığını ve 110 gündür tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Hrant Dink Vakfı avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu beyanında, “Dink cinayeti öncesi de benzer tehditler vardı. O atmosfer oluşturulmuş ve cinayet işlenmişti. Bu tehditler ciddi tehditlerdir. Sanıklardan şikayetçiyiz ve müdahillik talebimiz vardır” diye belirtti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise, müştekilerin katılma talebinin kabulünü ve sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tahliyelerine karar verdi. Müştekilerin, suçtan zarar görme ihtimalleri nedeniyle katılma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, dosyanın bir örneğinin uzlaştırma bürosuna gönderilmesine hükmetti. Sanıkların cezai ehliyetlerinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazıların cevabının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

