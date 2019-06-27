Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan sanıklar hakkında mütalaa verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin ana davadan dosyası ayrılan 9 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Erhan Tuncel’in kasten öldürme ve çeşitli suçlardan 148 yıl, Yasin Hayal’in silahlı suç örgütü kurmaktan 9 yıl, Ogün Samast’ın ise silahlı suç örgütüne üye olmaktan 3 yıl hapsini istedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin ana davada, birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle aralarında Yasin Hayal ve Ogün Samast’ın da bulunduğu 9 sanığın dosyası ayrılmıştı. Dosyası ayrılan sanıkların ilk duruşması görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yasin Hayal ile Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel SEGBİS yoluyla katıldı. Dink ailesi avukatları ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaayı açıkladı

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Yasin Hayal’in ‘Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek’ suçundan 2,5 ile 9 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Erhan Tuncel’in Trabzon’daki Mc Donald’s bombalamasında 6 mağdura karşı ‘ tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 78 yıldan 120 yıla kadar, ‘Mala zarar vermek suçundan’ 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, sanığın Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin ‘yardım’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ suçundan da 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Sanık Ogün Samast’ın ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ suçundan da 10 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanıklardan Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal’ın ‘Hrant Dink’in öldürülmesine yardımda bulunmak’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar, sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu’nun ‘silahlı suç örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Sanık Salih Hacısalihoğlu’nun ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan, sanık Osman Hayal’in ise ‘Hrant Dink’in öldürülmesine yardımda bulunmak’ ve ‘silahlı suç örgütüne üye olma’ suçlarını işlediklerine dair somut, kesin delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat talep edildi.

Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay incelemesinden geçmiş sanıklar yönünden FETÖ iddiasının bulunmadığı, kamu görevlilerinin ihmali ve bu görevlilerin FETÖ/PDY bağlantısı iddialarının da bu mahkemenin diğer Dink cinayeti davasında görüldüğü belirtilerek ‘Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir’ şeklinde değerlendirme yaptı.