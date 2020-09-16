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Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, bir önceki celse dönemin İstanbul MİT Bölge Başkanı A.K.’nın tanık olarak dinlenmesi için verilen ara karardan dönülmesine ve sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tutuklunun halinin devamına karar verdi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Yüzbaşı Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün ve sanık Hamza Celepoğlu tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yolu ile bağlanırken, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada taraf beyanlarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı
Mahkeme heyeti bir önceki celse dönemin İstanbul MİT Bölge Başkanı A.K.’nın tanık olarak dinlenmesi için verilen ara karardan dönülmesine ve sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tutuklunun halinin devamına karar verdi. Mahkeme başkanı ayrıca dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine de hükmetti.

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