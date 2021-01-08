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Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi

08.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ara kararında cinayet tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek’in tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmada mahkeme başkanı, haklarında bir önceki celse tutuklanma kararı verilen sanıklar Volkan Şahin ile Veysal Şahin’in yakalandıklarını belirtti.
Duruşmada savunma yapan sanık Ecevit Emir iddianamede şahsını suçlayan hiçbir delil olmadığını söyleyerek beraatını talep etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve tutuklanan Volkan Şahin ise yeni tutuklandığı için dosya ile ilgili hiçbir evrakın kendisinde olmadığını söyleyerek “Benimle ilgili iddianame ve iddianame iade kararlarının tarafıma gönderilmesini talep ederim” dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, cinayet tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek’in mütalaada hakkında talep edilen ceza ve tutuklulukta geçirdiği sürenin azlığını dikkate alarak kaçma şüphesi barındırması nedeniyle tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Ercan Gün, Volkan Şahin ve Veysal Şahin’in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma sanıkların esasa ilişkin savunmalarına devam edilmek üzere 11 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.

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