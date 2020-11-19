HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hristiyan Birlik'in ilk Müslüman başkan vekili

Hristiyan Birlik'in ilk Müslüman başkan vekili

19.11.2020 19:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hristiyan Birlik'in ilk Müslüman başkan vekili

Almanya'da doğan Aylin Kocabeygirli, 4 yaşından beri yaşadığı Hürth kentinin Belediye Başkan Vekili seçildi.

Kocabeygirli, Hristiyan Demokrat Birlik'in ilk Türkiye kökenli ve Müslüman Başkan Vekili.Almanya'da koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile adlarından söz ettiren Türkiye kökenli bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'den sonra siyaset dünyasından da göçle ilintili bir başarı hikayesi daha geldi. 1960'lı yıllarda İstanbul'dan Almanya'ya göç eden bir işçi ailesinin kızı olarak Köln'e bağlı Frechen kasabasında dünyaya gelen Aylin Kocabeygirli, 4 yaşından beni yaşadığı Hürth kentinin Belediye Başkanı Dirk Breuer'in vekili oldu.

Muhafazar çizgideki Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) geçen ay yapılan yerel seçimlerde Belediye Meclisi'ne seçilmeyi başaran Kocabeygirli'yi partisi başkan vekilliğine aday göstermişti. Belediye Meclisi'nde geçen hafta yapılan oylamada, en yakın rakibi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayını geride bırakan genç siyasetçi şehirde bu göreve gelen ilk göçmen ve Müslüman kadın oldu.

"Aslında bir farkımız yok"

Almanya'daki 13 Türkiye Başkonsolosluğu'dan birinin de bulunduğu, yaklaşık 60 bin nüfuslu Hürth'te sosyal çalışmalarıyla tanınan 44 yaşındaki Aylin Kocabeygirli, 6 yıl önce siyasete girdiğinde bir gün Belediye Başkan Vekili olacağını "hiç aklından bile geçirmediğini" söylüyor.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kocabeygirli, "Hristiyan değerlerini temsil eden bir siyasi partiye üye olmamda büyük ölçüde kentimizin çoğulcu toplum yapısı rol oynadı. Çünkü burada çok sayıda ulustan insan, huzur ve dostluk içinde yaşıyor. Benim niyetim bu huzur ortamını daha da ileriye taşımak" diyor.

Kendisine sık sık "Neden bir Müslüman olarak Hristiyan değerlerini esas alan bir partiyi tercih ettiğinin" sorulduğunu belirten Aylin Kocabeygirli, "Onlara hep şunu söylüyorum: Bizim aslında farkımız yok. Ortak yanlarımız daha fazla. Allahımız aynı, Almanca 'Gott', Türkçe 'Allah' diyoruz. Evet, kitaplarımız farklı, ama yolumuz aynı. Hepimiz de bir Allah'a doğru yürüyoruz. Evet, ben böyle inanıyorum" diye yanıt verdiğini ifade ediyor.

Adaylık teklifinin parti yöneticilerinden geldiğini sözlerine ekleyen Kocabeygirli, 6 yıldır Uyum ve Belediye Meclisi'nde "Bilinçli Vatandaşlar" olarak tanımlanan gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yaptığını anlatıyor. Kocabeygirli, "Partimizin il teşkilatı bu çalışmalarımdan duyduğu memnuniyetten dolayı aday olmamı önerdi. Kentimizde daha önce hiç kadın başkan vekili olmamış. Aynı şekilde göçmen geçmişi olan bir başkan vekili de olmamış. Bunlar beni heyecanlandırdı" diye konuşuyor.

"Biz burada hepimiz hemşehriyiz, aynı kentin insanlarıyız" diyen Kocabeygirli, sözlerini "Gönül rahatlığıyla kentteki camiye de gidiyorum, kiliseye de gidiyorum veya başka bir ibadethaneye… Oradaki hemşehrimle kentimizin sorunlarını konuşuyoruz" şeklinde sürdürüyor.

İlkokula başladığında okuldaki tek Türk çocuğu olduğunu anlatan Kocabeygirli, "Sınıf aradaşlarım bana bakıp, 'Aaaa gerçek bir Türk' diyorlardı. Onlara ilginç geliyordum. Ama kısa sürede kaynaştık ve hiçbir zaman ayrımcılığa uğramadım" diyor.

"Memleketim Hürth, Almanya"

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdiğini anlatan Kocabeygirli, bu nedenle Alman arkadaşlarıyla başta aralarında ilginç diyaloglar geçtiğini de belirterek şöyle bir örnek veriyor:

"Mesela, tatil planlarımızı konuşurken ve ben tatile Türkiye'ye gideceğimi söylediğimde Alman komşularımız, daha sonra da iş arkadaşlarım genellikle şöyle derlerdi: 'Aaa memleketine gidiyorsun yani?' Onlara cevabım şu oldu hep: Sadece tatile gidiyorum. Benim memleketim burası ve şunu tekrar ifade etmek isterim ki; benim memleketim Hürth ve Almanya."

Kocabeygirli ilk değil

Aylin Kocabeygirli CDU'lu ilk Belediye Başkan Vekili, ancak Almanya'da farklı partilerden Türkiye kökenli belediye başkanları ve yardımcıları uzun süredir var.

Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başkenti Hannover'de 10 Kasım 2019'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde Yeşiller'in adayı Belit Onay büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. Başkan seçilmeden önce eyalet parlamentosu üyesi olan Onay, Almanya'daki ilk Türkiye kökenli büyükşehir belediye başkanı unvanını da elde etti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Duisburg kentinde Erkan Kocalar 2009, 2014 ve 2020'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerini art arda kazandı. Sol Partili Kocalar, SPD'li Belediye Başkanı Sören Link'e vekalet ediyor. SPD'li Serhat Ulusoy da bu yılın Kasım ayı başından itibaren Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Ahlen kentinde Belediye Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

Köln'ün Chorweiler ilçesinde de SPD'li İnan Gökpınar Kasım başından itibaren belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Almanya'da ilk Türkiye kökenli belediye başkanı ise sahil kasabası Timmendorfer Strand’ta 2012-2018 yılları arasında görev yapan Hatice Kara olmuştu. Kara'nın partisi de SPD idi.

Tuncay Yıldırım / Hürth

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Rusya'nın korona aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvurdularRusya'nın korona aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvurdular
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Filistin yönetiminden Pompeo'ya sert tepki

Filistin yönetiminden Pompeo'ya sert tepki

Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı üniformalarına başörtü izni

Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı üniformalarına başörtü izni

Rusya'nın koronavirüs aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvurdular

Rusya'nın korona aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvurdular

Rusya'da mucize kurtuluş! Üst geçit ikiye bölündü

İkiye bölünerek üstüne düştü! Mucize

Korkunç: Her 17 saniyede 1 kişi koronadan ölüyor!

Korkunç: Her 17 saniyede 1 kişi koronadan ölüyor!

İngiltere savunma harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarıyor

Savunma harcamaları son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.