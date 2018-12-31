HRÜ Rektörlüğünde devir teslim töreni

Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, görevine başladı.

Prof. Dr. Çelik, rektörlükte gerçekleştirilen törenle görevi vekaleten yürüten Prof. Dr. Recep Çiğdem'den devraldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, HRÜ'yü 2023 vizyonu doğrultusunda daha iyi noktalara getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Üniversiteyi ilimde, sanayide, sağlıkta ve sosyal faaliyetlerde daha üst noktalara getirmek için çabalayacaklarını belirten Çelik, "Bu görevi başarıyla sürdürmek için her türlü gayreti göstereceğim. Amacımız, bulunduğumuz noktadan daha ileriye nasıl götürmek için koşturmak." diye konuştu.

Prof. Dr. Çiğdem ise akademik kadronun tamamının Rektör Çelik'e destek sunacağını vurgulayarak değişimin kurumların kalkınmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 1 Kasım 2018'de görevinden istifa etmişti.

