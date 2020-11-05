HRW Başkan Trump’ı Eleştirdi

3 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamada ABD’deki seçim sisteminin oyların tam sayımını yapabilmek için zamana ihtiyacı olduğu kaydedildi ve bu süreçte haber kuruluşlarıyla sosyal medya şirketlerinin, platformlarının dezenformasyon amaçlı kullanılmasını engelleme konusunda dikkatli olmaları istendi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Kenneth Roth, tarafından yapılan açıklamada milyonlarca Amerikalı seçmenin katıldığı oy verme işleminin büyük ölçüde sorunsuz gittiği belirtildi. Roth ‘‘Kimin kazandığına siyasetçiler karar vermez. Seçim yetkilileri halkın iradesinin belirleyici olabilmesi için tarafsız ve şeffaf bir sayım süreci yürütüyor’’ dedi.

Açıklamada Başkan Donald Trump’ın 4 Kasım sabahı erken saatlerde seçimi kazandığı şeklinde ‘yanlış’ bir iddiada bulunduğu ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair ‘temelsiz’ ve ‘sorumsuz’ iddialar ortaya attığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, sosyal medya platformlarının seçimlerle ilgili yanlış bilgileri etiketleyerek, kısıtlayarak ve kaldırarak bu yanlış bilgilerin yayılmasını sınırlamalarını tavsiye etti.