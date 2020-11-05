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HRW Başkan Trump’ı Eleştirdi

05.11.2020 02:20 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Kenneth Roth tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın seçimi kazandığı şeklinde ‘yanlış’ bir iddiada bulunduğu ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair ‘temelsiz’ ve ‘sorumsuz’ iddialar ortaya attığı belirtildi

HRW Başkan Trump’ı Eleştirdi

3 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamada ABD’deki seçim sisteminin oyların tam sayımını yapabilmek için zamana ihtiyacı olduğu kaydedildi ve bu süreçte haber kuruluşlarıyla sosyal medya şirketlerinin, platformlarının dezenformasyon amaçlı kullanılmasını engelleme konusunda dikkatli olmaları istendi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Kenneth Roth, tarafından yapılan açıklamada milyonlarca Amerikalı seçmenin katıldığı oy verme işleminin büyük ölçüde sorunsuz gittiği belirtildi. Roth ‘‘Kimin kazandığına siyasetçiler karar vermez. Seçim yetkilileri halkın iradesinin belirleyici olabilmesi için tarafsız ve şeffaf bir sayım süreci yürütüyor’’ dedi.

Açıklamada Başkan Donald Trump’ın 4 Kasım sabahı erken saatlerde seçimi kazandığı şeklinde ‘yanlış’ bir iddiada bulunduğu ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair ‘temelsiz’ ve ‘sorumsuz’ iddialar ortaya attığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, sosyal medya platformlarının seçimlerle ilgili yanlış bilgileri etiketleyerek, kısıtlayarak ve kaldırarak bu yanlış bilgilerin yayılmasını sınırlamalarını tavsiye etti.

Bu yapılırken de ifade özgürlüklerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

HRW ve diğer örgütlerin eyalet yetkilileriyle yerel yetkililere gönderdikleri mektuplarda güvenlik güçlerinin göstericilerin barışçı gösteri düzenleme hakkına uluslararası standartlarda izin verilmesini garanti altına almaları çağrısı yaptıkları belirtildi.

HRW, hükümetlerden ve uluslararası organizasyonlardan kazanan kesinleşmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmalarını istedi.

Roth, yerel yetkililere, meşru şekilde oy sayımını yapabilmeleri için gerekli zamanı vermenin demokratik sorumluluk ve insan haklarına saygı açısından hayati olduğunu söyledi. ‘‘Güvenlik güçleri barışçı gösterilere saygı duymalı ve korumalı’’ diyen Roth, geleneksel ve sosyal medyanın da seçimlerle ilgili dezenformasyon ve kışkırtmaya karşı mücadele etme sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

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