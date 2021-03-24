HRW: "Erdoğan insan hakları ve demokrasiye saldırıyor"

"AB liderleri, Türkiye ile ilişkilerinden önerdiği pozitif gündemi, muhalif isimlere yönelik saldırıların durdurulması ve insan haklarına riayet edilmesi konusunda ölçülebilir bir ilerleme sağlanması koşullarına bağlamalıdır."

AKP Hükümeti'ni, Türkiye'de insan haklarını koruyan mekanizmaları ve demokratik normları, "eşi benzeri görüşmemiş bir ölçekte alaşağı etmekle" eleştiren HRW, Erdoğan'ın "insan haklarına ve demokrasiye saldırdığını", AB'nin de bu yaşananlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

HRW bugün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Kadınları, Kürtleri, LGBT Bireyleri ve demokratik güvenceleri hedef almakla" suçladığı açıklamasında, yarın başlayacak AB Zirvesi'nde Avrupa liderlerin Türkiye ile ilişkileri gözden geçireceği hatırlatıldı.

İnsan hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirecek olan AB liderlerine, "insan hakları konusunda gözlemlenen keskin gerileme hakkında ses çıkartılması” çağrısı yaptı.

Açıklamada, Erdoğan'ın aniden yayınladığı bir kararla, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğine dikkat çekilirken, bu kararından iki gün önce de Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında kapatma davası açıldığı ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin de "usülsüz" olarak düşürüldüğü hatırlatıldı.

"İktidarını elde tutma çabası"

Açıklamada HRW'nin Genel Direktörü Kenneth Roth'un değerlendirmelerine de yer verildi. Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye toplumunu yeniden şekillendirme çabası içerisinde olduğunu işaret ederken, bunun önünde duran tüm kurum ve toplumsal kesimleri hedef aldığını belirtti.

Roth, "Meclisteki muhalefet partilerini, Kürtleri ve kadınları hedef alan bu son gelişmeler, cumhurbaşkanının insan haklarını ve demokratik güvenceleri ihlal ederek iktidarını elde tutma çabasından başka bir şey değil" görüşünü aktardı.

HRW'ye göre, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek, partisi dışındaki dindar muhafazakar kesimlerden destek toplamayı hedefleyen Erdoğan'ın bu hamlesi, kendisinin "homofobik ve ayrıştırıcı siyasal bir söylemi yaygınlaştırmak için İstanbul Sözleşmesini bahane olarak kullanmakta ne kadar hevesli olduğunu" da gözler önüne seriyor.