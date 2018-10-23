HRW: Filistin'de sistematik işkence var

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Filistin'deki gözaltı ve tutukluluk koşullarını iki yıl boyunca araştırdığı raporuna göre Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde "keyfi" ve "rutin" gözaltılar ile "sistematik işkence" bulgularına ulaşıldı.

Filistin Özerk Yönetimi kontrolündeki Batı Şeria ile Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi'nde incelenen 86 vakanın ve çoğu gözaltı süreçlerinden geçmiş 147 kişi ile gerçekleştirilen mülakatların sonucunda tamamlanan raporda HRW her iki bölgedeki yönetimlerini işkence ve keyfi tutuklamalardan sorumlu tuttu.

HRW İsrail-Filistin Direktörü Ömer Şakir, "Hükümet politikalarının bir parçası olarak sistematik işkence insanlığa karşı suçtur" açıklamasında bulunurken, ayrıca raporun bulguları ışığında Filistinli liderlerin İsrail'e karşı yönelttiği hak ihlalleri ve istismar eleştirilerinin gölgede kalacağını ifade etti.

Rapordaki iddialar hem Filistin Özerk Yönetimi hem de Hamas tarafından reddedildi ve Filistinli yetkililer konusu geçen vakaların incelenmesine hazır olduklarını belirtti.