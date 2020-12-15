HRW: "RTÜK'ün TV'lere Verdiği Cezalar İfade Özgürlüğünün İhlalidir"

İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, Türkiye’de Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK’ün, hükümete muhalif yayınlar yapan kanallara, orantısız cezalar uyguladığına dikkat çekti.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Halk TV ve TELE 1 kanallarına verilen, 5’er günlük kapatma cezalarına da dikkat çekildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williams “Türkiye’de medyayı takip eden kurumun (RTÜK), hükümeti eleştiren yayın kuruluşlarına uyguladığı ağır yaptırımlar, önemli bir kamu kurumunun, Erdoğan hükümetinin nasıl bir kolu haline geldiğini gösteriyor. Hükümeti eleştirmeye cesaret eden ve sadece birkaç tane kalan televizyon kanallarının, yayınlarını durdurmak ya da ağır para cezaları vermek, ifade özgürlüğünü ihlal etmektir” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, aralarında son dönem ceza alan Halk TV, TELE 1, Habertürk TV ve KRT gibi kanallara verilen 43 cezayı inceledi ve kanal temsilcileri ve avukatlarla görüştü.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Halk Tv ve TELE 1’e bu yıl içerisinde ikişer kez ceza verildiği, ayrıca verilen cezalara yapılan başvuruların, yargı tarafından da reddedildiğine dikkat çekildi. Ancak her iki kanalın da üst mahkemelerde haklarını aramaya devam ettikleri ifade edildi.