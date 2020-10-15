HRW: Rus ve Suriye'nin İdlib'deki saldırıları savaş suçu

Örgüt Türkiye'ye de sivillerin korunması çağrısı yaptı.İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü Suriye ve Rusya ordusunun İdlib’deki hava ve kara operasyonlarının insanlığa karşı suç kapsamına girebileceğini açıkladı. İdlib kenti çevresinde Nisan 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında sivil hedeflere yönelik hava ve kara operasyonlarını inceleyen HRW 167 sayfalık bir rapor yayınladı. Saldırıların "yasadışı" olduğu, yüzlerce sivilin ölümüne ve 1 milyon 400 bin insanın yerinden olmasına neden olduğu belirtildi.

"İdlib’de Hayatı Hedef Almak" başlıklı ve 46 bombalı saldırının incelendiği raporda yüzlerce fotoğraf, uydu görüntüsü ve ayrıca uçuş kayıtlarına yer verildi. Saldırıların "açıkça savaş suçu olduğu, insanlığa karşı suç anlamına geldiği" belirtildi.

Örgütün Genel Direktörü Kenneth Roth Reuters TV'ye yaptığı açıklamada "Hastaneleri, okulları, çarşıları, yerleşim yerlerini vuruyorlar. Yanlışlıkla ya da güya teröristleri hedef almak isterken de değil, kasten" diye konuştu.

Roth 11 ay süren askeri operasyonun "Rus ve Suriye silahlı kuvvetlerinin bölgeyi geri alabilmesi için sivilleri bölgeden çıkarmak ve hayatlarını yaşanmaz hale getirmek" hedefiyle yapıldığını belirtti.