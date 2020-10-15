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HRW: Rus ve Suriye'nin İdlib'deki saldırıları savaş suçu

15.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme örgütü Suriye ve Rusya'nın İdlib’deki operasyonlarının "savaş suçu" olduğunu ve insanlığa karşı suç kapsamına da alınabileceğini açıkladı.

HRW: Rus ve Suriye'nin İdlib'deki saldırıları savaş suçu

Örgüt Türkiye'ye de sivillerin korunması çağrısı yaptı.İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü Suriye ve Rusya ordusunun İdlib’deki hava ve kara operasyonlarının insanlığa karşı suç kapsamına girebileceğini açıkladı. İdlib kenti çevresinde Nisan 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında sivil hedeflere yönelik hava ve kara operasyonlarını inceleyen HRW 167 sayfalık bir rapor yayınladı. Saldırıların "yasadışı" olduğu, yüzlerce sivilin ölümüne ve 1 milyon 400 bin insanın yerinden olmasına neden olduğu belirtildi.

"İdlib’de Hayatı Hedef Almak" başlıklı ve 46 bombalı saldırının incelendiği raporda yüzlerce fotoğraf, uydu görüntüsü ve ayrıca uçuş kayıtlarına yer verildi. Saldırıların "açıkça savaş suçu olduğu, insanlığa karşı suç anlamına geldiği" belirtildi.

Örgütün Genel Direktörü Kenneth Roth Reuters TV'ye yaptığı açıklamada "Hastaneleri, okulları, çarşıları, yerleşim yerlerini vuruyorlar. Yanlışlıkla ya da güya teröristleri hedef almak isterken de değil, kasten" diye konuştu.

Roth 11 ay süren askeri operasyonun "Rus ve Suriye silahlı kuvvetlerinin bölgeyi geri alabilmesi için sivilleri bölgeden çıkarmak ve hayatlarını yaşanmaz hale getirmek" hedefiyle yapıldığını belirtti.

Moskova ve Şam bölgede sivilleri ayrım gözetmeden bombaladıkları iddiasını reddediyor. HRW aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da olduğu 10 üst düzey Rus ve Suriyeli yetkilinin isimlerini yayınlayarak bu isimlerin saldırılardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'ye çağrı

Raporda Türkiye'ye de çağrı yapıldı. Türkiye'den Suriye'deki şiddetten ve Fırat Kalkanı bölgesinden kaçan sivillere sığınma sağlaması istendi. Ankara'dan ayrıca Suriye'nin kuzeybatısında dahil olduğu askeri harekatlarda sivilleri ve sivil hedefleri koruması istendi. Birleşmiş Milletler kurumlarının Suriye'nin kuzeyinde gıda, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme temininde bulunması için Türkiye'den güvence sağlamaya devam etmesi talep edildi.

Reuters / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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