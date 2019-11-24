HABER

HRW sorumlusu İsrail'in sınır dışı kararına rağmen çalışmalarını yurt dışından sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 23:35 | Son Güncelleme

HRW sorumlusu İsrail'in sınır dışı kararına rağmen çalışmalarını yurt dışından sürdürecek

KUDÜS (AA) - Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in, İsrail mahkemesinin sınır dışı edilmesini onaylamasına rağmen çalışmalarını yurt dışından yürütmesi planlanıyor.

HRW Avrupa Medya Direktörü Andrew Stroehlein, Twitter hesabından "İsrail hükümeti yarın Şakir'i sınır dışı edecek ancak İsrail ve Filistin ile ilgili çalışmalarımız onun yönetimi altında devam edecek." paylaşımında bulundu.

İsrail'in bu tutumunun kendi imajı açısından iyi olmadığına işaret eden Stroehlein, "Destekçileri de İsrail hükümetinin bir insan hakları savunucusunu sınır dışı etmesinin ülkenin imajına olumsuz yansıması olacağını biliyor." ifadelerine yer verdi.

HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir de Facebook hesabından şunları kaydetti:

"İsrail yarın beni sınır dışı etmeyi planlıyor, İsrail, bununla ifade özgürlüğünün temel haklar için çağrıda bulunmayı kapsamadığı yönünde bir portre çiziyor."

İsrail İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve iki hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş, mahkeme ise 5 Kasım'da söz konusu kararı onaylamıştı.

Kararda, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'e İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanınmıştı.

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandıKocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Klaus Iohannis olduRomanya'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Klaus Iohannis oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Sınır Dışı Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu

Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu

Ankara Valiliği'nden duyuru: Pazartesi ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

Ankara Valiliği'nden duyuru: Pazartesi ve salı günü...

Beyoğlu'nda oğlu ile polise ateş eden baba vurularak yakalandı

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra komiseri vurdu

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Kızını uykusunda öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.