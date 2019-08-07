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HRW: Şüphelerimiz ve endişelerimiz artıyor

07.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ankara Emniyeti’nde tutulan altı aydır kayıp dört kişinin avukatlarla görüşmelerine izin verilmemesine tepki gösterdi, bunun endişe ve şüpheleri güçlendirdiğini duyurdu.

HRW: Şüphelerimiz ve endişelerimiz artıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ankara Emniyeti’nde tutulan, altı aydır kayıp dört kişiye avukatlarla görüşme izni verilmemesinin, gerçeklerin baskı yoluyla örtbas edilmeye çalıştığı şüphesini güçlendirdiğini açıkladı.

HRW, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işinden ihraç edilen ve Şubat 2019’da kaçırılan, geçtiğimiz günlerde ise Ankara Emniyeti’inde bulundukları açıklanan Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, ve Salim Zeybek’in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Şüphemizi artırıyor"

HRW açıklamasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde tutulmakta olan 4 kişinin avukatlarla görüşmelerine izin verilmediğine dikkat çekildi, bunun "gerçeklerin ortaya çıkmaması için söz konusu dört kişi üzerinde baskı uygulandığı endişesine yol açtığına" vurgu yapıldı.

HRW Direktör Yardımcısı Tom Porteous bu endişeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Türk yasaları ihlal edilerek, avukatların bu kişilerle görüşmesi engellendi. Bu bizim yetkililerin, söz konusu dört kişinin beş buçuk ay boyunca gerçekte ne yaşadıklarını gizlemeye çalıştıkları yönündeki şüphemizi güçlendiriyor."

Porteous, bu kişilerin Şubat ayında zor kullanılarak kaçırıldıkları iddiaları ile bu süre zarfında ne yaşadıklarının tüm yönleriyle aydınlatılması, olaya karışan herkesin de yargı önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti. HRW Direktör Yardımcısı Porteous ayrıca yine Şubat ayından bu yana kayıp Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen’in nerede bulunduklarının ortaya çıkartılması için Türk makamlarına, "Yılmaz ve Türkmen’in nerede olduklarını belirlemek için acilen gerekli adımları atılmalı" çağrısını yaptı.

Yasalar ihlal ediliyor

HRW açıklamasında ayrıca, Türkiye’deki kanunlar uyarınca Türk makamlarının, gözaltında tutulan şahısların avukatlarla görüşmelerine izin vermek zorunda olduğu hatırlatıldı, bağımsız doktorlar tarafından kapsamlı bir sağlık muayenesine de izin verilmesi gerektiği belirtildi.

Polis yetkilileri, 28 Temmuz'da aileleri arayarak Şubat ayında kaçırıldıkları iddiasıyla aranan Zeybek, Ugan, Kaya ve Irmak’ın Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında olduklarını bildirmişti.

Avukatlarla görüşmelerine izin verilmeyen dört kişiye aileleri ile iki kez polis eşliğinde görüşme izni verildi.

HRW açıklamasında, yapılan görüşmeler hakkında ailelerden alınan bilgiler de paylaşıldı.

"Baskı uygulandığı endişesi artıyor"

Gözaltındaki yakınlarına bu altı ay boyunca nerede olduklarını soran ailelerin polisin müdahalesi nedeniyle bu sorulara yanıt alamadıkları belirtilen HRW açıklamasında ailelerin paylaştığı bilgiler şu ifadelerle aktarıldı:

"Aileleri yakınlarının solgun olduklarını, kilo verdiklerini ve kayıp oldukları aylara ilişkin sorulara yanıt vermek istemediklerini söyledi. Eşler, polisin yanında konuştukları kocalarının avukatla görüşmek istemediklerini söylediğini aktardı. Eşler ayrıca kocalarının kendileri hakkındaki kampanyalara son verilmesini, uluslararası kurum ve kuruluşlara yapılan şikayetlerin de geri çekilmesini istediğini söyledi."

HRW açıklamasında paylaştığı bu bilgiler ışığında şu değerlendirmeyi aktardı:

"Bu görüşmelerde polisin hazır bulunması, söz konusu dört kişinin içine kapanık konuşma tarzı, geçmiş aylar hakkında bilgi paylaşamamaları ya da paylaşmaktan korkmaları, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bu kişiler üzerinde bilgi gizlemeleri ve gözaltıları ile ilgili uydurma bir anlatım sunulmasına iştirak etmeleri için baskı uygulandığı endişelerini artırıyor."

DW / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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