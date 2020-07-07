HRW’dan Büyükada Mahkumiyetlerine Tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), kamuoyunda ‘’Büyükada Davası’’ olarak bilinen davada Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, kurumun eski direktörü İdil Eser, kurum üyesi Günal Kurşun ve Yurttaşlık Derneği üyesi Özlem Dalkıran’a hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Örgüt, haklarında suç sayılabilecek herhangi bir eylemin varlığını gösteren deliller bulunmamasına rağmen verilmiş olan mahkumiyet kararının, Türkiye’deki insan hakları hareketinin meşru çalışmalarını sindirmeyi amaçlayan, siyasi saiklerle verilmiş bir karar olduğunu belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Dört kişi, Türkiye’de yargı bağımsızlığının siyasi baskılar altında nasıl çökmüş olduğunu gösteren bir davada daha meşru insan hakları faaliyetleri sebebiyle mahkum edildiler” şeklinde konuştu.

“Mahkeme dört kişi hakkında mahkumiyet kararı verdi ama bu karar Türkiye’deki tüm insan hakları hareketine bir saldırı niteliği taşıyor” diyen Williamson, üst mahkemelerin görevlerini yapacağını ve bu adli hatayı düzelteceğini umduklarını kaydetti.