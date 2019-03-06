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HRW'dan Irak'ta DEAŞ şüphelisi çocuklara işkence ediliyor raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

HRW'dan Irak'ta DEAŞ şüphelisi çocuklara işkence ediliyor raporu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Iraklı makamların terör örgütü DEAŞ şüphelisi çocukların suç itirafında bulunmaya zorlandığını ve bunun için de işkence gördüklerini belirtti.

HRW tarafından hazırlanan 53 sayfalık "Herkes itiraf etmeli: Irak'ta DEAŞ'la ilintili şüpheli çocuklara karşı hak ihlalleri" adındaki raporda, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) DEAŞ şüphelisi çocukları yargılayıp işkence ettiği aktarıldı.

"Gözaltına alınan çocuklara işkence edilerek suçlarını itiraf etmeye zorlanıyor, adil olmayan hızlı yargılanma sürecinde hapis cezasına çarpıtılıyor." denilen raporda, şunlar ifade edildi:

"Bir defa DEAŞ şüphelisi olarak tutuklanan çocuklar, evlerine dönmekten korkuyor çünkü tutuklandıktan sonra doğrudan DEAŞ damgasını yiyor ve bu da korumasız çocukların intikam saldırılarına maruz kalmasına sebebiyet veriyor. IKBY tarafından tutuklanan çocuklar, Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere döndüklerinde federal güçlerce yeniden tutuklanmaktan korkuyor. DEAŞ damgası yiyen çocuklar kalıcı olarak ailelerinden ve toplumdan uzak kalmasına yol açıyor."

Raporda ifadelerine yer verilen HRW Çocuk Haklarını Koruma Direktörü Jo Becker, "DEAŞ'lı olmakla suçlanıp tutuklanan çocuklar, grup içindeki katılım seviyelerine bakılmaksızın gözaltı sürecinde işkence ediliyor. Bu cezalandırma yöntemi adalet değildir. Çocukların hayatında kötü sonuçlar meydana getirecektir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ HRW ırak

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