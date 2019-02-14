HRW’dan Türkiye’ye ‘LGBTI Etkinlikleri Yasağını Kaldırın’

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Ankara valiliğini LGBTI (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) bireylere yönelik hak ihlallerine son vermeye çağırdı. Kurumun 14 Şubat 2019 tarihinde yayımladığı basın bildirisinde LGBTİ birey ve toplulukların etkinlik düzenleme özgürlüklerini kısıtlayan uygulamaların kaldırılması talep edildi.
HRW’in gündeme getirdiği yasak, 2017 yılının Kasım ayında Ankara valiliği tarafından süresiz bir şekilde yürürlüğe koyulmuş, kentteki tüm LGBTİ etkinlikleri toplumu ‘kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği’ gerekçesiyle, ‘genel sağlığın ve ahlakın’ korunması amacıyla yasaklanmıştı. OHAL’in devam ettiği dönemde uygulamaya koyulan ve 2018 yılında OHAL’in kalkmış olmasına rağmen kaldırılmayan yasağın içeriği, tiyatro, panel, söyleşi, film ve sergi gibi birçok sanatsal ve kültürel faaliyetleri de kapsıyor.
Açıklamada, LGBTİ konulu etkinliklerin ne tür bir tehdit oluşturduğuyla ilgiliyse ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmediğine dikkat çekildi.
2018 yılının Temmuz ayında kaldırılan OHAL’in ardından 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada LGBTİ etkinliklerine yönelik yasağın devam ettiği ve ne zaman kaldırılacağının belli olmadığı belirtilmişti. O dönemde de hem LGBTİ toplulukları hem de aralarında HRW’nin de bulunduğu birçok insan hakları savunucusu kurum ve bireyden eleştiri alan uygulamayı HRW tekrar gündeme getirdi ve Ocak ayında Ankara Valiliği’ne yazılı olarak yasağın ne zaman kalkacağını sordu. HRW yetkililerinin belirttiğine göre valilikten henüz yanıt gelmedi.
Kurum yetkilileri, Türkiye hükümetinin OHAL boyunca insanların toplanma hakkına birçok kez kısıtlama ve yasak getirdiğini ancak LGBTİ bireylere yönelik süresiz yasağın diğer tüm kısıtlamalardan daha farklı olduğu görüşünde.
“Ankara’daki yetkililerin LGBTI grupların haklarını koruma sorumluluğu var; bu tür keyfi yasakların getirilmesi LGBTI bireylerin daha da fazla yaftalanması ve dışlanması için yapılan çok büyük bir çabadır” diyen HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, yetkilileri bu yasağı bir an önce kaldırmaya çağırdı.
Williamson ayrıca, “Şiddet içermeyen eylemleri asılsız iddialarla yasaklamak ve bir grup vatandaşa toplumun geri kalanının gözünde suçlu muamelesi yapmak haklara saygı duyan bir devletin yapacağı bir şey değildi” ifadesini kullandı.
HRW’dan uzmanlar Çarşamba günü yayımladıkları çağrıda Ankara’daki hükümete uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını ve bu tür yasakları hak ihlali olarak gösteren AİHM kararlarını hatırlattı. İlgili AİHM kararında LGBTİ bireylerin toplanma hakları ihlal edildiğinde ‘yetkililerin homofobiyi teşvik ettiği’ ve bu nedenle de ‘demokratik toplumların temel değerleri olan eşitlik, tolerans ve çoğulculukla bağdaşmadığı’ dile getirilmişti.
Beş Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı da 2018 yılı Eylül ayında Türk yetkililere bir mektup göndererek LGBTİ bireylere yönelik başkentte devam eden yasakla ilgili endişe ve eleştirilerini dile getirmişlerdi. Türk yetkililerse bu mektuba yanıtlarında sözkonusu yasağın ‘ulusal yasa ve uluslararası anlaşmalara uygun’ olduğunu iddia etti.
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