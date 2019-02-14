HRW’dan Türkiye’ye ‘LGBTI Etkinlikleri Yasağını Kaldırın’

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Ankara valiliğini LGBTI (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) bireylere yönelik hak ihlallerine son vermeye çağırdı. Kurumun 14 Şubat 2019 tarihinde yayımladığı basın bildirisinde LGBTİ birey ve toplulukların etkinlik düzenleme özgürlüklerini kısıtlayan uygulamaların kaldırılması talep edildi.

HRW’in gündeme getirdiği yasak, 2017 yılının Kasım ayında Ankara valiliği tarafından süresiz bir şekilde yürürlüğe koyulmuş, kentteki tüm LGBTİ etkinlikleri toplumu ‘kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği’ gerekçesiyle, ‘genel sağlığın ve ahlakın’ korunması amacıyla yasaklanmıştı. OHAL’in devam ettiği dönemde uygulamaya koyulan ve 2018 yılında OHAL’in kalkmış olmasına rağmen kaldırılmayan yasağın içeriği, tiyatro, panel, söyleşi, film ve sergi gibi birçok sanatsal ve kültürel faaliyetleri de kapsıyor.

Açıklamada, LGBTİ konulu etkinliklerin ne tür bir tehdit oluşturduğuyla ilgiliyse ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmediğine dikkat çekildi.

2018 yılının Temmuz ayında kaldırılan OHAL’in ardından 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada LGBTİ etkinliklerine yönelik yasağın devam ettiği ve ne zaman kaldırılacağının belli olmadığı belirtilmişti. O dönemde de hem LGBTİ toplulukları hem de aralarında HRW’nin de bulunduğu birçok insan hakları savunucusu kurum ve bireyden eleştiri alan uygulamayı HRW tekrar gündeme getirdi ve Ocak ayında Ankara Valiliği’ne yazılı olarak yasağın ne zaman kalkacağını sordu. HRW yetkililerinin belirttiğine göre valilikten henüz yanıt gelmedi.