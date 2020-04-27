HRW'dan Türkiye'ye Uyarı: "Corona Hasta Mahkumlar İçin Ciddi Risk"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türk yetkililerin Corona virüsü salgınını önleme çalışmaları kapsamında bazı suçlularla ilgili af çıkarılması kararında, terör suçları da dahil diğer ağır suçlardan hapis cezası alanlar arasında önceden sağlık sorunu olanların durumlarının da değerlendirmeye alınması gerektiğinin belirtildiği bir bildiri yayınladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden 3 Nisan Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Corona virüsüyle mücadele çalışmaları çerçevesinde bazı mahkumlar için af getirme ya da cezaevi yerine başka alternatifler oluşturulmasını öngören yasa tasarısına, bulundukları koşullar ve mevcut sağlık durumları itibariyle Corona virüsüne karşı daha fazla risk altında olan ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumların da dahil edilmesi gerektiği savunuldu.

Gelecek hafta mecliste oylamaya sunulması beklenen söz konusu tasarının onaylanması halinde Türkiye’de aşırı kalabalıklaşan cezaevlerinde yoğunluk büyük oranda azaltılmış olacak. Tasarıya göre kimi suçlulara af çıkarılırken hamile kadınlar, sağlık sorunları olan ileri yaştakiler ve cezasını doldurmak üzere olanlar da dahil kimi mahkumlar için ev hapsi öngörülüyor.