HRW'dan Türkiye'ye Uyarı: "Corona Hasta Mahkumlar İçin Ciddi Risk"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türk yetkililerin Corona virüsü salgınını önleme çalışmaları kapsamında bazı suçlularla ilgili af çıkarılması kararında, terör suçları da dahil diğer ağır suçlardan hapis cezası alanlar arasında önceden sağlık sorunu olanların durumlarının da değerlendirmeye alınması gerektiğinin belirtildiği bir bildiri yayınladı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden 3 Nisan Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Corona virüsüyle mücadele çalışmaları çerçevesinde bazı mahkumlar için af getirme ya da cezaevi yerine başka alternatifler oluşturulmasını öngören yasa tasarısına, bulundukları koşullar ve mevcut sağlık durumları itibariyle Corona virüsüne karşı daha fazla risk altında olan ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumların da dahil edilmesi gerektiği savunuldu.
Gelecek hafta mecliste oylamaya sunulması beklenen söz konusu tasarının onaylanması halinde Türkiye’de aşırı kalabalıklaşan cezaevlerinde yoğunluk büyük oranda azaltılmış olacak. Tasarıya göre kimi suçlulara af çıkarılırken hamile kadınlar, sağlık sorunları olan ileri yaştakiler ve cezasını doldurmak üzere olanlar da dahil kimi mahkumlar için ev hapsi öngörülüyor.
Örgüt, Türkiye’de şu an cezaevinde olan 14 mahkumun durumunu incelediklerini ve bunların Corona virüsü salgını karşısında ciddi anlamda risk altında olduklarını aktardı. İnsan Hakları İzleme Örgütü uzmanları, Türkiye’deki yetkililere, özellikle bu mahkumların durumlarının değerlendirmeye alınması ve gelecek hafta oylamaya sunulacak kanun tasarısı kapsamında yürürlüğe girecek uygulanmalardan faydalanmalarının sağlanması çağrısında bulundu.
Kurumun Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, yetkililerin Corona virüsünden korunmak amacıyla bazı mahkumlarla ilgili harekete geçerken, durumları en fazla risk taşıyanları gözardı etmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Williamson, “Türk hükümetinin aşırı kalabalık olan cezaevlerinde yoğunluğu azaltmaya yönelik olumlu girişimi, terör suçundan hüküm giymiş ve aslında şu an cezaevinde bile olmaması gereken ya da virüsten dolayı ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan binlerce mahkumun dahil edilmemiş olması nedeniyle gölgelenmiş durumda,” dedi.
Cezaevlerindeki birçok gazeteci, hukukçu, siyasetçi ve insan hakları savunucularının terör suçundan hüküm giydiğine de değinilen açıklamada, aralarında aktivist Osman Kavala ve gazeteci Ahmet Altan’ın da bulunduğu bu kişilerin çoğunun 60 yaşın üstünde olduklarına da vurgu yapıldı, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak’ın sağlık durumları nedeniyle Corona virüsü enfeksiyonu açısından riskli grupta oldukları hatırlatıldı.