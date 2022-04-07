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HRW’den BM’nin Rusya Kararına Destek

07.04.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmasıyla ilgili İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HRW) açıklama geldi. Kurumun BM Direktörü Louis Charbonneau açıklamasında, BM Genel Kurulu kararının Rusya’ya “apaçık bir mesaj” ilettiğini söyledi

HRW’den BM’nin Rusya Kararına Destek

Rusya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmasıyla ilgili İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HRW) açıklama geldi. Kurumun BM Direktörü Louis Charbonneau açıklamasında, BM Genel Kurulu kararının Rusya’ya “apaçık bir mesaj” ilettiğini söyledi.

BM Genel Kurulu’nda bugün yapılan oylamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin sona erdirilmesine 93 ülke destek verirken, 24 ülke ret oyu kullandı. 193 üye ülkenin yer aldığı BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamaya katılan toplam 172 ülkeden 55’i çekimser oy kullandı.

Karar destekleyen ilk hak gruplarından biri HRW oldu. Örgütün BM Direktörü Louis Charbonneau açıklamasında, “Genel Kurul, ordusu rutin bir şekilde korkunç hak ihlalleri gerçekleştiren bir hükümetin BM İnsan Hakları Konseyi’nde yeri olmadığı hususunda Rusya’nın liderlerine apaçık bir mesaj iletmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Rus lider Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı iki grubun bağımsızlığını tanımasının ardından Rusya ordusu Ukrayna topraklarına girdi. 24 Şubat’tan bu yana devam işgal sürecini ‘özel askeri operasyon’ olarak nitelendiren Rus yetkililer, saldırılarında sivilleri hedef almadıkları iddiasında.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise başkent Kiev dahil birçok kente düzenlenen saldırılar sonucunda aralarında çocukların da olduğu en az bin 400 sivil yaşamını yitirdi.

Ukrayna ordusu Kiev dahil bazı bölgelerde kontrolu yeniden ele geçirirken, hafta sonu Buça’da yaşanan saldırıların ardından ortaya çıkan görüntüler tüm dünyada büyük tepki gördü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, yüzlerce sivilin öldüğü belirtilen Buça’da “soykırım” yapıldığını iddia ederek Birleşmiş Milletler’e, sorumluları adalet karşısına çıkarma çağrısı yaptı.

HRW BM Direktörü Charbonneau da, Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararıyla ilgili yaptığı açıklamasında Buça’da yaşananlara dikkat çekti. Charbonneau, “Buça’dan gelen dehşet verici görüntüler tüm dünyayı şok etti. Kurbanlar ve aileleri bunu yapanların sorumlu tutulduğunu görmeyi hak ediyor. BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden müfettişler, savaş suçlarıyla ilgili kanıtları bulup korumak için hızlı davranarak adalet çarkını harekete geçirmeli” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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