HRW'den Boğaziçi protestolarıyla ilgili rapor

Hükümetin tutumu da eleştirildi.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrasında yaşanan protestolar, polis müdahaleleri ve hükümetin tutumunu mercek altına alan kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, dördü gözaltı sonrası serbest bırakılmış toplam 18 öğrenci, dört avukat ve iki akdemisyenle yapılan mülakatlar, görüntü analizleri ve resmi belgelerden faydalanıldığı, ayrıca öğrencilerin düzenlediği dört gösterinin gözlemlendiği kaydedildi. Türkiye genelinde 38 kentte yayılan protestolarda 560'ın üstünde göstericinin gözaltına alındığı, çoğunun kısa süre sonra serbest bırakıldığı belirtilerek polisin bazı vakalarda göstericilere orantısız şiddet uyguladığı not edildi. Orantısız güç vakaları Raporda üç kişinin, polisin ev baskınları sırasında başına silah dayadığını bildirdiğini, iki kişinin de kendisine tokat atıldığını ve hakarete uğradığını kaydettiği belirtildi. HRW'ye konuşan kız öğrencilerden biri, 4 Ocak'taki protesto gösterisinde polisin kendisini yakalayarak yerde sürüklediğini, el bileği, kol ve sırtında yaralar oluştuğunu bildirdi. Bir başka öğrenci, polisin bir protestocuyu kampüs içinde park halindeki bir otobüse sürüklediğini anlattı.

HRW, gözlemlediği 1 Şubat'taki gösteride polisin hiçbir şiddet eğilimi göstermeyen en az dört öğrenciye orantısız güç kullandığını bildirdi. 2 Şubat'taki gösteride aşırı güç kullanımının arttığı belirtilerek polisin gözaltına karşı direniş göstermeyen protestocuları tekmelediği, dişi kırılmış, yüzü kan içinde öğrencilere ait fotoğraf ve video görüntülerinin bulunduğu kaydedildi. Ankara'daki protestolarda bir öğrencinin bacağının kırıldığı da not edildi. Polisin gösterilere katılan iki trans kadının evine yaptığı baskında başlarına silah dayayarak tokat attığı ve ellerindeki copları göstererek tecavüz tehdidinde bulunduğuna da raporda yer verildi. "Terörist" ve "LGBTİ sapkınları" Raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "terörist" benzetmesi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "LGBTİ sapkınları" ifadesi gibi üst düzey hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla polisin sert müdahaleye teşvik edildiğine dikkat çekilerek, LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks) öğrenci ve göstericilerin hedef gösterildiğine yer verildi.