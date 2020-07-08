HRW’den Çoklu Baro Planına Sert Eleştiri

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi öngörülen ve ‘çoklu baro düzenlemesi’ olarak tanımlanan kanun teklifini eleştirdi. HRW’den yapılan yazılı açıklamada, iktidarın bu teklifle avukatlık camiasını siyasi çizgiler temelinde bölmeyi ve baroların insan hakları denetçisi olarak sahip oldukları rolü küçültmeyi planlıyor göründüğü belirtildi.

Açıklamada, tasarının önde gelen baroların yetkisini azaltacağı ve birbirine rakip grupların kurulmasına neden olacağı değerlendirmesi yapıldı. Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni gündeme getirirken şu anki baro birliklerine danışılmadığı ve 80 barodan 78’inin bu plana karşı çıktığı kaydedildi.

HRW, Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Türkiye’nin önde gelen baro birlikleri, Türkiye’de hakların açıkça ihlalinin bir norm haline geldiği bir zamanda, adil yargılanma haklarının savunulmasında ve insan haklarını irdelemede kilit rol oynuyor. Hükümetin çoklu barolar oluşturma ve önde gelen baroların temsil gücünü çarpıcı biçimde düşürme hamlesi, baro birliklerinin otoritesi ve denetçilik rolünü azaltmaya yönelik açık bir böl ve yönet taktiği” ifadesini kullandı.