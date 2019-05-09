HRW'den Husilere sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlaması

SANA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'in başkenti Sana'da geçen ay 15 çocuğun ölümü ve yüzden fazla kişinin yaralanmasından Husileri sorumlu tuttu.

HRW'nin Yemen'deki Muvatane İnsan Hakları Örgütü ile ortak yayımladığı yazılı açıklamada, Husilerin başkent Sana'da Savan mahallesindeki sivil yerleşim yerinde bir depoya patlayıcı depoladıkları ve deponun geçen ay patlaması sonucu en az 15 çocuğun öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW'de kıdemli çocuk hakları araştırmacısı Bill Van Esveld de Husilerin, sivillerin tehlikeye maruz kalma ihtimaline rağmen evlerin ve okulların yakınlarında patlayıcı madde depolamalarının aralarında öğrencilerin de bulunduğu onlarca kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Esveld, Husilerin, Savan mahallesinde meydana gelen olayların üstünü kapatmaya çalışmaktan vazgeçerek kendi kontrollerinde bulunan bölgelerdeki sivilleri korumak için daha fazla çaba harcamaya başlamaları gerektiğini ifade etti.