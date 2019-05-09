HRW'den Husilere sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlaması

SANA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'in başkenti Sana'da geçen ay 15 çocuğun ölümü ve yüzden fazla kişinin yaralanmasından Husileri sorumlu tuttu.
HRW'nin Yemen'deki Muvatane İnsan Hakları Örgütü ile ortak yayımladığı yazılı açıklamada, Husilerin başkent Sana'da Savan mahallesindeki sivil yerleşim yerinde bir depoya patlayıcı depoladıkları ve deponun geçen ay patlaması sonucu en az 15 çocuğun öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen HRW'de kıdemli çocuk hakları araştırmacısı Bill Van Esveld de Husilerin, sivillerin tehlikeye maruz kalma ihtimaline rağmen evlerin ve okulların yakınlarında patlayıcı madde depolamalarının aralarında öğrencilerin de bulunduğu onlarca kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.
Esveld, Husilerin, Savan mahallesinde meydana gelen olayların üstünü kapatmaya çalışmaktan vazgeçerek kendi kontrollerinde bulunan bölgelerdeki sivilleri korumak için daha fazla çaba harcamaya başlamaları gerektiğini ifade etti.
Muvatane İnsan Hakları Örgütü Başkanı Radiyye el-Mutevekkil ise Husilerden olayla ilgili güvenilir bilgi vermesini ve sivil yerleşim yerlerinde patlayıcı madde depolamayı durdurmasını istedi.
Mutevekkil, yaşanan olayda Husilerin rolü olduğunu, sorumluları yargılamaları ve olayın kurbanlarına tazminat ödemeleri gerektiğini dile getirdi.
Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı hükümetteki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadiri, 7 Nisan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, başkentin doğusunda bulunan Savan bölgesinde bir okulun yakınlarındaki noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve saldırıda 5 kız öğrencinin öldüğünü, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 34 kişinin yaralandığını söylemişti.
Görgü şahitleri da saldırının okulun yakınında bir plastik fabrikasının deposuna yapıldığını ifade ederek, bombardımanın ardından büyük bir patlamanın meydana geldiğini aktarmıştı.
Suudi Arabistan kaynakları ise koalisyon güçlerinin Husilerin askeri kamp olarak kullandığı hedefe operasyon düzenlediğini kaydetmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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