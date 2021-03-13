HRW’den Türkiye’ye Kadınlar Günü Eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türk yetkililerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günün’nde İstanbul’daki gösterilerde slogan atan kadınlar hakkında açtıkları adli soruşturmanın derhal sona erdirilmesini ve haklarındaki adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanan kadınların suçlu bulunmaları halinde bir ile dört yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği ve bunun ifade özgürlüğü konusundaki uluslararası standartların ihlali olduğu belirtildi.

HRW’den yapılan açıklamaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüyüş sırasında slogan atan 18 kişiye yönelik operasyonu kapsamında İstanbul polisi aralarında 17 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bu kişileri gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkartılan 17 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve seyahat yasağı uygulanmıştı. 17 yaşındaki çocuk ise gruptan adli kontrol şartıyla daha erken tahliye edilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü kıdemli kadın hakları araştırmacısı Hillary Margolis, açıklamada ‘‘Şiddet içermeyen sloganlar attıkları gerekçesiyle kadın hakları aktivistlerine adli soruşturma açmaları ve onları gece yarısı evlerinden almaları, Türk yetkililerin toplanma, ifade özgürlüğü ve kadın haklarını ne kadar görmezden geldiğini gösteriyor’’ sözleri kullanıldı.