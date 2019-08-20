HRW'den Türkiye'ye kayyum eleştirisi

Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum atanmasına tepkiler sürüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi üç belediye başkanının görevden alınmasına tepki gösteren bir açıklama yaptı.

New York merkezli HRW'den yapılan açıklamada HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarının halk iradesinin gaspı ve bölgede demokrasinin devre dışı bırakılması anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, Kürt belediye başkanlarının derhal görevlerine iade edilmeleri talep edildi.

HRW Avrupa ve Orta Asya Bölümü Direktörü Hugh Williamson uygulamanın "Demokratik seçimlerin iptali" anlamına geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'daki üç önemli Kürt kentinde Mart'ta yapılan seçimlerden çıkan sonucu tabiri caizse iptal etmiş, halk tarafından seçilen belediye başkanlarını devre dışı bırakmıştır" dedi. Williamson, seçilmiş belediye başkanlarının "terörizm ile ilişkilendirilmesinin” Türkiye'de "demokratik seçimler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü amacına bağlı herkese zarar verdiğini" ifade etti.