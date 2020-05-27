HRW'den Türkiye'ye "tahliyelerde seçicilik" eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), cezaevlerinde koronavirüsün hızla yayıldığına işaret ederek dünya çapında tutuklular, infaz koruma memurları, cezaevi personeli ve ailelerinin "kabul edilemez" bir risk altına sokulduğu uyarısı yaptı.

Örgütün dünya çapında medyaya yansıyan verilerden yaptığı hesaplamaya göre 80 ülkede toplam 580 bin tutuklunun tahliye edileceğinin açıklanmasına rağmen pek çok vakada tahliye gerçekleşmedi. Dünyada yaklaşık 11 milyon tutuklu bulunduğuna dikkat çeken örgüt, tüm söz verilen tahliyelerin gerçekleşmesi durumunda bile bunun toplam tutuklu sayısının sadece yüzde 5'ine denk geldiğine işaret etti.

HRW, dünya çapında 11 milyon tutuklunun çok büyük bir rakam olduğunu belirterek bunda ceza hukuku alanı dışında kalan eylemleri suç sayma, yargılama öncesi tutukluluk gibi tutuklamayı öncelik olarak gören uygulamalar ve bu doğrultuda suistimallere yol açan kanunların rol oynadığını belirtti.

"Tehlike oluşturmayanlar tahliye edilmeli"

HRW avukatlarından Jo Becker tahliye sayısının çok düşük olduğunu, sürecin çok yavaş ilerlediğini ve bunun ölümlerin artmasına neden olduğunu belirterek pek çok tutuklunun hüküm giymemiş olduğuna ve toplum güvenliği için tehlike oluşturmadığına dikkat çekti. Becker, "Hükümetler acil bir şekilde erken tahliye olsun, geçici ya da koşullu olsun, tahliyelere hız vermeli. Pek çok tutuklu herhangi bir suçtan hüküm giymemiş durumda ve güvenlik riski oluşturmuyor" dedi.