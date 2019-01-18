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HRW'nin Suudi Arabistan raporunda Kaşıkçı cinayeti vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 01:56 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'ın Yemen'de ve ülke içindeki diğer insan hakları ihlallerinin de ortaya çıkmasına ışık tuttuğu belirtildi - Örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page: - "Kaşıkçı cinayeti sadece, Prens Bin Selman'ın namına zarar vermedi, aynı zamanda Suudi önderliğindeki bir kanunsuzluk modelini ortaya çıkardı" - "Dünya, Suudi Arabistan'ın geçen yıl zirveye ulaşan ciddi insan hakları ihlalleri ve zararlı uygulamaları için hakkını arama fırsatını kaçırmamalı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'ın Yemen'de ve ülke içindeki diğer insan hakları ihlallerinin de ortaya çıkmasına ışık tuttuğu vurgulandı.

Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin "2019 Dünya Raporu"nun Suudi Arabistan ile ilgili kısmında, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından dikkatlerin bu ülkenin ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2018'deki insan hakları karnesine çevrildiği belirtildi.

Kaşıkçı cinayetinin koalisyonun Yemen'de savaş suçu boyutuna ulaşabilecek düzeyde kanunsuz saldırıları, ülkedeki muhalif ve insan hakları aktivistlerine yönelik baskılar gibi Suudi Arabistan'da devam eden insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmasına ışık tuttuğuna işaret edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen HRW Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page, "Kaşıkçı cinayeti sadece, Prens Bin Selman'ın namına zarar vermedi, aynı zamanda Suudi önderliğindeki bir kanunsuzluk modelini ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın, "paramparça olmuş imajını" düzeltmesi için tutuklu muhalifleri serbest bırakması gerektiğini kaydeden Page, "Dünya, Suudi Arabistan'ın geçen yıl zirveye ulaşan ciddi insan hakları ihlalleri ve zararlı uygulamaları için hakkını arama fırsatını kaçırmamalı." çağrısında bulundu.

- "Yemen'deki saldırılar savaş suçu boyutuna ulaşabilecek nitelikte"

Raporda, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun 2015'ten bu yana Yemen'deki iç savaşta, "savaş suçu boyutuna ulaşabilecek" birçok saldırı yaptığına değinildi.

Geçen yıl nisan ayında bir düğüne yapılan saldırıda 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı hatırlatılan raporda, ağustosta ise bir okul otobüsünü hedef alan saldırıda da onlarca çocuğun hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da birçok kadın kadın aktivistin tutuklandığı belirtilen raporda, bu kadınlara yönelik taciz ve işkence iddialarının da ortaya çıktığı vurgusu yapıldı.

- Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 108 gün geçti

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda organize bir şekilde katledilmesinin üzerinden 108 gün geçti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen 108 günde Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıkarken, cesedinin nerede olduğu konusu ise hala netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı HRW Suudi Arabistan

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