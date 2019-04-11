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HSBC Genel Müdürü hakkında beraat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Selim Kervancı'nın, Başbakanlığı döneminde Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, beraatine karar verildi

İSTANBUL (AA) - HSBC Bank AŞ Genel Müdürü Selim Kervancı, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, sanık Selim Kervancı ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Kervancı, HSBC Bank Genel Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Twitter'a girdiğimde Ayşe Arman'ın paylaştığı 'güzel göz at seveceksin' başlıklı bir video gördüm. İçeriğinde ne olduğuna ilişkin herhangi bir beyan bulunmuyordu. Günün yoğunluğunda izleyemeyeceğim için kaydetmek amacıyla retweet ettim. Amacım sadece kaydedebilmek ve sonrasında da günün yoğunluğu bittiğinde de dönüp izlemekti. Zaten o tarihte Twitter'da 30 takipçim vardı. Herhangi bir paylaşım ve yorum yapmadım." ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın söz konusu video ile ilgili hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başladığını kaydeden Kervancı, "Benim herhangi bir hakaret kastım yoktur. Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir. üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Son sözü sorulan Kervancı, "Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Burada verilecek ceza kararı hem benim kariyerime, hem de ülkeme zarar verecek niteliktedir. Böyle bir hakaret kastım kesinlikle olamaz." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Selim Kervancı'nın suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan beraatine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Selim Kervancı'nın 6 haziran 2013 tarihinde Twitter üzerinden retweet ettiği bir video ile o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HSBC Bank Genel Müdürü Selim Kervancı

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