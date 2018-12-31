HSBC Genel Müdürü'ne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı'nın, 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımı soruşturma konusu oldu. Kervancı, Gezi Parkı olayları sırasında gazeteci Ayşe Arman'ın Twitter'da paylaştığı bir videoyu 'retweet' etti.

İHBAR EDİLDİ, BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



İddiaya göre; üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına karşın herhangi bir soruşturmaya sebep olmayan video nedeniyle bir vatandaş Kervancı'yı ihbar etti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Kervancı hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Savcılık bu kapsamda Kervancı'nın ifadesinin alınması için emniyete yazı yazdı. Kervancı da avukatı Nazlı Kara ile birlikte 13 Eylül 2018'de İstanbul Emniyeti'ne gidip ifade verdi.

Haberde "Videonun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde paylaşılmasına karşın soruşturmanın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülmesi dikkat çekti" ifadeleri yer aldı.

KERVANCI'NIN EMNİYET'TEKİ İFADESİ



Kervancı, "İlk defa bu haksız suçlama ile karşı karşıyayım" diyerek emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: